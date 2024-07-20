«Ростов» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру 1-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.

«Ростовчане точно могут занести прошлый сезон к себе в актив. седьмое место — отличный результат, особенно если вспомнить, что к зимнему перерыву команда была близка к зоне стыковых матчей. этим летом команда неплохо обновила состав. многие ушли, среди них два вратаря — Никита Мелведев и Сергей Песьяков. На их место были приобретены Рустам Якимов и Хидает Ханкич. Из других переходов можно отметить трансфер Константина Кучаева и уругвайца Родриго Саравии.

Болельщики ЦСКА поскорее пытаются забыть результаты прошлого сезона. Вылет в полуфинале Кубка и лишь шестое место по итогам чемпионата. Сейчас в команде происходит большая перестройка. На место Владимира Федотова пришёл Марко Николич, состав также претерпел серьёзные изменения. ушёл ветеран — Антон Заболотный, Кирилл Набабкин завершил карьеру. Усилением стал приход Данила Кругового из «Зенита», свободным агентом пришёл Рифат Жемалетдинов, а также малийский нападающий Секу Койта. Из аренд вернулись Гайч, Помазун и Бистрович, но их судьба пока неизвестна, возможно, клуб снова отправит их в аренду.

Армейцы здорово провели межсезонье и готовятся показать, что предыдущий сезон был недоразумением, «Ростов» же так просто очки не отдаст, особенно если учесть, что игра пройдёт на их домашнем стадионе. ЦСКА не проиграет + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».