«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на встречу 1-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.99.

«Не успели мы оглянуться, как уже начался новый сезон. Понятно, что много мыслей, работы и нервов было потрачено на чемпионат Европы, но стартует любимая Российская Премьер-Лига и стартует сразу несколькими классными матчами. Пожалуй, самая главная игра по афише — это, безусловно, матч «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов» не сказать что сильно обновился, за исключением вратарской позиции, Пятиков и Медведев команду покинули, и теперь вратари-легионеры у «Ростова». Хватило ли того времени, пока новый босниец-вратарь играл в команде, чтобы понять все необходимые условия и требования – это мы уже увидим по ходу сезона. Все остальные действующие лица у «Ростова» в строю, все в полном порядке, Сако выкупили, Осипенко остался, хотя на него был немалый спрос, впереди Роналдо, Мохеби и Комличенко, Голенков – все они в деле, разумеется, Щетинин с Мироновым, Глебов и так далее. Про «Ростов» всё понятно.

ЦСКА здорово усилился, поменял тренера, и недавние матчи команды очень впечатлили, понравились новички. Смотря на состав команды, мне кажется, что у ЦСКА сейчас нет слабых мест.

«Ростов» — ЦСКА, как правило, матчи получаются яркие и результативные. В прошлом сезоне они сыграли в Кубке вничью 1:1 и в чемпионате была суперъяркая игра – ничья 3:3, где ЦСКА отыгрывался и с 0:2, и с 1:3. Поэтому, мне кажется, в этом матче команды покажут хороший, классный и результативный футбол. Мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2.5 за хороший коэффициент 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».