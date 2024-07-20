«Ростов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.65.

«Матч «Ростова» с ЦСКА мы увидим в1-м туре РПЛ. Примерно равная ожидается игра, но небольшое предпочтение я тут всё-таки отдаю армейцам.

ЦСКА провёл далеко не самый лучший прошлый сезон. Финиш в середине таблицы — совсем не то, чего ожидают от команды болельщики и руководители. Да, временами подопечные Федотова неплохие матчи выдавали, даже дошли до финала Пути РПЛ в Кубке России, где почти обыграли «Зенит». Но всё равно слишком низко финишировал коллектив в Премьер-Лиге, ещё и отстав от соперников выше.

Теперь на смену Федотову пришёл Николич, который, конечно, многим запомнился работой в «Локомотиве». Тренер уже знает наш чемпионат, определённый опыт он имеет. Под его руководством ЦСКА в товарищеских матчах ни разу не проиграл. Другой вопрос, какие там соперники были у него. Единственный клуб из РПЛ — «Ахмат», и с ним армейцы сыграли вничью, 2:2.

«Ростов» же финишировал в прошлом сезоне сразу за ЦСКА — на седьмой строчке. Причём, если бы не три поражения в четырёх заключительных турах, то команда Карпина могла бы и в топ-5 попасть. Но сезон у коллектива тоже был не всегда таким удачным, много очков теряли, особенно в первой половине сезона, но потом исправились.

За лето ростовчане тоже провели четыре товарищеских спарринга. В них они играли как раз со всеми участниками РПЛ, в том числе с новичком «Динамо» Махачкала (3:1). Также важную игру «Ростов» провёл с «Краснодаром» — 2:3.

Больших трансферов обе команды не совершали. «Ростов» подписал пару иностранцев, ЦСКА расстался с несколькими ветеранами. Но основной состав у них пока остается прежним. Из-за этого, конечно, сложнее определить фаворита в их паре. Думаю, лёгкой победы ни одной из команд мы тут не увидим.

Я предвижу равную игру, но всё же поставлю на победу ЦСКА. В прошлом сезоне они сразу четыре раза играли, и ни разу победа не досталась «Ростову» — две виктории армейцев и две ничьих. Так что и тут поставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 2.65», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».