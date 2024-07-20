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«Ростов» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на встречу РПЛ 20 июля

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на встречу РПЛ 20 июля
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.68.

«В 1-м туре нового российского сезона «Ростов» у себя дома будет принимать ЦСКА. Поле в Ростове должно быть великолепного качества, что очень важно для команды Валерия Карпина. Поэтому мы вправе рассчитывать на традиционный результативный футбол, в который играют ростовчане в домашних матчах. Большую часть очков в прошлом сезоне они набрали именно у себя на «Ростов Арене», показывая яркий футбол. «Ростов» много забивал, но при этом практически всегда позволял отличиться и своим соперникам, потому что ориентирована команда Карпина прежде всего на то, чтобы создавать моменты и высоко прессинговать. А значит, шансы в контратаках соперники «Ростова» получают регулярно.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У ЦСКА новый тренер — Марко Николич, который всем хорошо знаком по своей работе с московским «Локомотивом». И «Локомотив» у него был очень организованной командой, нет никаких сомнений в том, что он продолжит делать нечто подобное и в ЦСКА, у которого есть ещё несколько очень интересных новичков. Кажется, что состав ЦСКА в сравнении с прошлым сезоном стал только сильнее. Поэтому я думаю, что обе команды, играя на своих сильных сторонах, смогут себя проявить в этой встрече и создать немало моментов. Думаю, что в игре между «Ростовом» и ЦСКА обе команды смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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