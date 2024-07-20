Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА

20 июля на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону состоится центральный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Обычно про такие матчи говорят, что игра пойдёт на три результата. «Ростов» под руководством Валерия Карпина до верхов, конечно, пока не добирался. Самое высокое место, которое удавалось занимать по итогам сезона РПЛ, — четвёртое в 2023 году.

Однако ростовчане при Карпине являются крайне неуступчивым соперником. При том факте, что подбор футболистов у них, мягко говоря, далёк от чемпионского. Например, от того же зенитовского. Среди самых дорогих игроков Данил Глебов и Даниил Уткин, а также довольно возрастные Максим Осипенко и Николай Комличенко.

Впрочем, у ЦСКА есть чем крыть. Армейцы усилили сразу несколько линий. Во-первых, главным тренером стал Марко Николич, а помогает ему Алексей Березуцкий. Этот дуэт выглядит многообещающе. Во-вторых, на случай ухода Фёдора Чалова теперь есть Секу Койта из «Зальцбурга» и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива».

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