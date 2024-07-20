Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»

20 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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«Зенит» будет играть с «Крыльями Советов» с позиции фаворита. Даже на выезде. Даже при условии, что потом ему предстоит не менее тяжёлая поездка в Казань к «Рубину». Всё-таки петербургский клуб в прошлом году взял шестое золото РПЛ подряд, а потому просто обязан показывать чемпионскую игру.

На посту главного тренера до 2030 года остался Сергей Семак, подписавший контракт прямо на поле после завершения последнего матча чемпионата России. Состав по большому счёту остался прежним, так что не требует времени на налаживание игровых связей. Фактически есть всё, чтобы сразу добиваться результата.

Петербуржцы даже успели провести одну официальную игру, в отличие от самарской команды. В матче за Суперкубок России 13 июля они обыграли «Краснодар» со счётом 4:2, хотя реже атаковали. Самарцы же довольствовались лишь товарищеским матчем с «Химками» (2:2), которые вернулись в РПЛ из Первой лиги.

В прошлом сезоне «Крылья» забили 46 мячей за 30 туров. Это больше, чем у «Краснодара» (45) и «Спартака» (41) из грандов. По результативности удалось залезть в топ-5 Российской Премьер-Лиги, а это уже о многом говорит. Кроме того, самарцы заняли восьмое место по количеству набранных очков на домашнем поле.

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