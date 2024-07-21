Букмекеры назвали шансы «Спартака» начать сезон РПЛ с победы

«Оренбург» и московский «Спартак» сыграют 21 июля в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В минувшем сезоне чемпионата России по футболу «Спартак» обыграл «Оренбург» на своём поле со счётом 3:2. В Оренбурге команды сыграли вничью — 0:0.

Фаворитом считается «Спартак». Поставить на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 2.26, что составляет около 45% вероятности.

Заключить пари на победу «Оренбурга» можно за 3.20 (30%), ничья идёт за 3.90 (25%).

Букмекеры ждут от команд высокой результативности: на тотал больше 2.5 гола дают 1.80, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.17.

Коэффициент на победу «Спартака» в каждом из таймов — 6.50.