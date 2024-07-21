«Химки» — «Динамо» Махачкала: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

«Химки» и махачкалинское «Динамо» сыграют 21 июля в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В минувшем сезоне соперники выступали в Первой лиге. Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0.

Аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу футболистов «Химок» предлагается с коэффициентом 2.36: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2360 рублей.

Заключить пари на победу махачкалинского «Динамо» можно за 3.20, ничья идёт за 3.40.

Букмекеры уверены, что встреча не окажется результативной: на тотал больше 2.5 гола дают 2.38, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.65.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.02.