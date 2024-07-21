«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч с коэффициентом 3.70

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.70.

Судя по всему, «Спартаку» будет очень тяжело в Оренбурге. Конечно, вы можете заметить, что команда сменила тренера и произвела точечные улучшения. И будете правы. Во-первых, приход Деяна Станковича должен как минимум взбодрить команду после Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

При этом Станкович имеет неплохой опыт работы, в том числе негативный — с итальянской «Сампдорией». Это может быть полезно. К слову, сербский специалист уже внёс кое-какие изменения в игру красно-белых. А именно подкрутил стандартные положения. Это может спасти на искусственном оренбургском поле.

Второй момент заключается в трансфере Виллиана Жозе. Бразилец попылил в «Реале Сосьедад» и «Бетисе», так что имеет класс и умеет играть против крепких соперников. Вполне вероятно, что будет выделяться на фоне остальных. Однако ему наверняка потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к специфике лиги и полям.

Кроме того, против «Спартака» будет играть отсутствие Квинси Промеса. Потеря нидерландца уже стала для клуба ключевой. Александр Соболев забуксовал, забив в прошлом сезоне всего пять мячей. Бонгонда и Хлусевич были полезны, но на роль голеадоров-спасителей всё же не тянут.

Плюсуйте сюда то, что «Оренбург» сохранил на посту главного тренера Давида Деограсию и выделил деньги на усиление. В летнее трансферное окно были подписаны пара южноамериканских игроков, а также несколько защитников с российским паспортом. На своём поле оренбуржцы наверняка захотят начать сезон с приятной ноты.

Не забываем и про искусственное поле, которое обязательно внесёт свою лепту в результат. Три прошлых выезда на «Газовик» «Спартак» провалил: дважды проиграл и не забил ни одного мяча. Вполне вероятно, что провалит и предстоящий. Победу хозяев ждать рискованно, а вот ничью или тотал меньше 2.5 мяча — легко.