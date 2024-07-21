«Сочи» — «Балтика»: эксперты назвали фаворита матча Первой лиги

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21 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Сочи» — «Балтика». Начало игры намечено на 19:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.10. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Успех калининградцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

При этом аналитики считают, что матч Первой лиги «Сочи» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол калининградцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.93. Если хотя бы одна из команд не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 1.87.