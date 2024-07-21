«Сочи» — «Балтика»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Сочи» — «Балтика».

Ставка: победа «Сочи» за 2.10.

У хозяев первый блин получился комом — 0:2 от «Урала». Необходимо провести работу над ошибками и исправиться. В Роберте Морено сомневаться не приходится. Летом «Сочи» потерял много важных футболистов, но на замену приобрёл перспективных. Есть уверенность, что в кратчайшие сроки у обновлённого «Сочи» появится сыгранность и последуют хорошие результаты.

У «Балтики» перспективы менее радужные. Летом команда буквально рассыпалась. Сергей Игнашевич покинул должность главного тренера, и практически все ведущие футболисты разбежались кто куда. Руководству пришлось выбирать новую стратегию развития.

Выбор пал на неожиданный вариант. Новым тренером «Балтики» стал 33-летний Александр Грищенко, не сумевший в прошлом сезоне вернуть «Велес» в Первую лигу. Может ли команда с таким тренером претендовать на возвращение в РПЛ? Весьма сомнительно.

Встреча 1-го тура Первой лиги только укрепляет сомнения. Калининградцы сыграли вничью с тоже пережившей немало важных перемен «Родиной» (0:0). Бо́льшую часть встречи москвичи смотрелись лучше. Только в концовке у «Балтики» появился действительно опасный момент.

Калининградцы заработали штрафной удар. В совершенно необязательной ситуации Митя Крижан нарушил правила в хорошей для удара точке на Владиславе Саусе. Алекс Фернандес пробил очень здорово, но мяч предательски не докрутился. Он только сотряс каркас ворот.

Заключить пари на победу «Сочи» в игре с «Балтикой» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Стоит сказать, что обновлённый состав калининградской команды интересен. В ней есть футболисты, способные делать разницу. Однако под руководством Грищенко их талант вряд ли раскроется полноценно.