«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.84.

Летом «Ахмат» расстался с несколькими футболистами, в частности с лучшим бомбардиром команды Мохамедом Конате. На замену Конате был приобретён аргентинский полузащитник Мауро Луна Диале. Ещё грозненцы взяли в аренду защитника «Зенита» Арсена Адамова и в качестве свободного агента подписали игрока обороны Александра Жирова, который в прошлом сезоне выступал за «Балтику».

Адиеву придётся постараться для того, чтобы компенсировать уход Конате. Новичок-аргентинец — это замена не по позиции. Возможно, специалист будет вынужден менять схему игры, чтобы извлечь максимальную выгоду из имеющихся резервов. Впрочем, это не лишает грозненцев шансов на победу в первом матче нового сезона РПЛ.

«Краснодар» летом претерпел большие изменения. Матвей Сафонов уехал в «ПСЖ», фланговый защитник Сергей Волков перебрался в «Зенит», а один из лидеров обороны — Хуниор Алонсо — перешёл в «Атлетико Минейро».

Потерь не очень много, но они весьма важны. В обратном направлении последовали пять футболистов. Присоединились к «Краснодару» защитник «Сан-Паулу» Диего Коста, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и ряд ветеранов — Фёдор Смолов, живая легенда клуба Юрий Газинский и Юрий Дюпин.

Напрягает большое количество ветеранов. С одной стороны, их опыт не будет лишним. С другой — последние несколько лет они показывают посредственную игру и регрессируют. Мурад Мусаев набрал тех, с кем вместе работал когда-то. Остаётся непонятным только вопрос — зачем?

С трудом верится, что в таком составе «Краснодар» сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в новом сезоне. Петербуржцы и другие клубы РПЛ усилились интереснее. Заключить пари на ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

После назначения Мусаева у чёрно-зелёных появилось много проблем оборонительного характера. Даже несмотря на старания Сафонова и топовых иностранных защитников, они были очень заметны. Команда из Краснодара много ошибалась и пропускала.