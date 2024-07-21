«Химки» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Химок» за 2.16.

Летом «Химки» ничего не потеряли. Наоборот, приобрели. Состав клуба пополнили качественные техничные легионеры и ветераны, опыт которых очень пригодится в развитии молодёжи. Красно-чёрные с нескрываемым энтузиазмом подходят к началу нового сезона.

Защитник «Химок» Сергей Терехов, обладающий очень богатым опытом выступлений в РПЛ, не без удовлетворения отметил, что Франк Артига — более демократичный тренер. Для испанца важно, чтобы футболисты получали удовольствие от нахождения на поле, а не выходили с боязнью совершить ошибку.

У махачкалинцев наблюдается обратная динамика. В РПЛ они вышли (кстати, впервые в истории) за счёт багажа набранных в начале сезона при опытном Курбане Бердыеве очков. Специалист всё время требовал от подопечных прогресса, много работал над исправлением ошибок. Он сопутствовал заметному прогрессу игроков.

Как только Бердыев покинул должность главного тренера, бело-голубые стали менее стабильны и опасны. Они выиграли только 7 из 14 последних матчей во втором по значимости дивизионе России, а также три раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков набрали во встречах с андердогами и дома.

Летом махачкалинское «Динамо» больше потеряло, нежели приобрело. Его состав по различным причинам покинуло много футболистов, в частности несколько ведущих игроков. Для того чтобы добротно усилиться, у бело-голубых попросту оказалось недостаточно ресурсов.

К новому розыгрышу РПЛ команда из Махачкалы подходит в качестве одного из главных аутсайдеров. По ходу сезона всё может измениться, но пока что бело-голубые не выглядят клубом, способным сохранить прописку в элитном дивизионе. Заключить пари на победу «Химок» в грядущем матче можно с коэффициентом 2.16.