«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч 21 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.84.

«Краснодару» будет тяжело в выездном матче с «Ахматом». Грозненцы сохранили на посту главного тренера Магомеда Адиева, и это очень хорошо. В прошлом сезоне они не просто избежали вылета, но и показали качественное улучшение игры. После болезненных 1:7 от «Балтики» выдали серию из пяти побед. Среди побеждённых — ЦСКА и, внимание, «Краснодар».

С учётом того, что «Ахмат» ещё и точечно усилился, а «Краснодар» пока сидит без южноамериканских легионеров и отпустил в «ПСЖ» Матвея Сафонова, ждать от последнего доминирующей игры не стоит. Скорее всего, футбол получится обоюдоострым. Краснодарцы на правах призёра будут наступать, а грозненцы на правах хозяев — активно отвечать.

В пользу высокой результативности говорят и итоги недавних матчей. «Краснодар» пропустил четыре от «Зенита» в Суперкубке. Речи о надёжности не идёт. «Ахмат» во время подготовки сыграл 2:2 с ЦСКА и 1:1 – с «Челябинском». Пока он тоже видится весёлой командой. Так что тотал больше 2.5 смотрится заманчиво.