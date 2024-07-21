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«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч 21 июля

«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч 21 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.84.

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«Краснодару» будет тяжело в выездном матче с «Ахматом». Грозненцы сохранили на посту главного тренера Магомеда Адиева, и это очень хорошо. В прошлом сезоне они не просто избежали вылета, но и показали качественное улучшение игры. После болезненных 1:7 от «Балтики» выдали серию из пяти побед. Среди побеждённых — ЦСКА и, внимание, «Краснодар».

С учётом того, что «Ахмат» ещё и точечно усилился, а «Краснодар» пока сидит без южноамериканских легионеров и отпустил в «ПСЖ» Матвея Сафонова, ждать от последнего доминирующей игры не стоит. Скорее всего, футбол получится обоюдоострым. Краснодарцы на правах призёра будут наступать, а грозненцы на правах хозяев — активно отвечать.

В пользу высокой результативности говорят и итоги недавних матчей. «Краснодар» пропустил четыре от «Зенита» в Суперкубке. Речи о надёжности не идёт. «Ахмат» во время подготовки сыграл 2:2 с ЦСКА и 1:1 – с «Челябинском». Пока он тоже видится весёлой командой. Так что тотал больше 2.5 смотрится заманчиво.

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