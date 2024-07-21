«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Спартак» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.04.

«Очень сложный матч для прогноза в Оренбурге, куда приедет московский «Спартак» под руководством Деяна Станковича. Не сказать пока, что «Спартак» сильно изменился. Пришёл Виллиан Жозе, но в деле мы его не видели, он продолжает индивидуально сбрасывать вес и набирать форму. Но мы видели «Спартак» в товарищеском матче против «Динамо», каких-то других играх красно-белых, против того же «Насафа», который обыграли 3:0 у себя дома. Но это всё соперники, особенно узбекский клуб, по которым мерить состояние «Спартака» очень сложно.

«Оренбург» потерял веру не в себя, а футболиста Веру, который ушёл в «Химки». Остальной костяк остался. Понятно, что нет Воробьёва, но Куэро подписали уже так основательно, не просто в аренду, остался Перес, остался Мансилья. В общем, играть Деограсии есть кем, и самое главное, что «Оренбург» играет дома по-прежнему на искусственном поле. Команды закрывали прошлый сезон, сыграли вничью 0:0, хотя моментов было более чем достаточно.

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Сейчас открывают новый сезон. И амбиции «Спартака», надежды «Спартака», конечно, с приходом нового тренера, как обычно, велики. «Оренбургу» надо удачно начать новый сезон, чтобы не завязнуть где-то там в болоте, как это было в прошлом сезоне. Поэтому жду обоюдоострой игры.

Можно сыграть «обе забьют» за 1.65 в этом матче. Мне кажется, вариант «2–3 гола» в этой встрече оптимален – 1:1, 2:1, 1:2, может качнуться в ту или другую сторону. Но сомневаюсь, что больше трёх забьют. Ну и меньше двух голов тоже. Поэтому «2–3 гола» — мой вариант на эту встречу за коэффициент 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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