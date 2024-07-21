БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура чемпионата России

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.24.

«Обсудим матч 1-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» примет «Спартак».

«Оренбург» с трудом сохранил место в РПЛ по итогам прошлого сезона, но команду покинули ряд футболистов, они были лидерами, в частности ушла вся линия обороны. Я пока не вижу футболистов, которые бы с ходу показывали результат вместо ушедших игроков.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

В «Спартак» пришёл новый тренер — Станкович. Я очень ряд такому решению. Он и как тренер уже добивался успехов, а как игрок вообще был легендой. Ему должно быть легко, так как футболисты, в том числе и легионеры, будут относиться к нему с уважением и выполнять все его требования. Это должно помочь «Спартаку», который неплохо смотрелся в последнем товарищеском матче.

Отметил бы, что Станкович даёт играть всем, в том числе и молодёжи. Забитыми мячами уже отметились Мелёшин, Зорин. Голодные до игры футболисты будут получать больше игрового времени.

Понятно, что «Оренбург» играет дома, но в целом состояние команд, с которым они подходят к этому матчу, совсем разное. «Оренбург» ничего не сможет противопоставить такому голодному «Спартаку», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Оренбург» — «Спартак». По следам Абаскаля и Слишковича
«Оренбург» — «Спартак». По следам Абаскаля и Слишковича
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android