«Оренбург» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.75.

«Оренбург» примет дома «Спартак» в 1-м туре РПЛ. Тяжело даются выезды красно-белым, особенно в Оренбург. Так что победы подопечных Станковича я тут не жду. Уверен, хозяева поля навяжут им борьбу.

Их встреча была заключительной в прошлом розыгрыше РПЛ. В 30-м туре они не выявили победителя, ни разу ещё и не забив – 0:0. Из-за ничьей подняться в топ-4 «Спартак» не смог – завершил сезон на пятой строчке. А вот «Оренбург» сумел избежать возможного финиша в зоне вылета – его итоговая позиция 12-я, «Пари НН» из зоны стыков отстал всего на балл.

Летом оренбуржцы провели всего две товарищеские встречи, в которых проиграли «Кечиоренгюджю» (0:1), а также обыграли «Сумгаит» (2:1). А вот «Спартак» провёл более глубокую и тщательную подготовку – сыграл в пяти товарищеских спаррингах. В них подопечные Станковича ни разу не проиграли – четыре виктории и одна ничья. Соперник из РПЛ у красно-белых был только один за этот период – 2:1 с «Динамо».

«Оренбург» пока летом относительно активен на трансферном рынке. Продал клуб Воробьёва в «Локомотив» и Веру в «Химки». А вот закупил несколько молодых игроков не старше 21 года в линию атаки и полузащиты, в том числе примкнули к оренбуржцам несколько легионеров. У «Спартака» же было пока одно значимое приобретение – Виллиан Жозе из «Бетиса». Продаж у красно-белых было больше, но уходили неосновные игроки. Также активно ходят слухи про продажу Соболева.

Традиционно «Спартаку» сложно играть против «Оренбурга», особенно у него дома. В последних очных встречах они чередовали победы друг против друга. Так что, учитывая это и то, что сейчас только старт сезона, все игроки свежие, в успех красно-белых особо тут не верю. Пока ситуация внутри команды кажется нестабильной, плюс новый тренер только пришёл.

Так что выберу тут ставку на боевую ничью», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».