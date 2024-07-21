«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.75.

«21 июля в стартовом туре чемпионата России по футболу «Оренбург» примет «Спартак». Статистика личных встреч на стороне красно-белых. У «Спартака» семь побед, четыре победы у «Оренбурга», два матча завершились ничейным исходом. «Оренбург» спасся в прошлом сезоне от вылета в самом конце. «Спартак» долго участвовал в чемпионской гонке, но финишировал только пятым.

Думаю, может сыграть фактор своего поля. При своих зрителях «Оренбург» будет заряжен. В последний раз соперники играли в мае и голов не забили. В первом круге РПЛ «Спартак» добился победы со счетом 3:2. Однако были ещё две игры в Кубке России. Там команды одержали по домашней победе.

У «Спартака» новый тренер. Станкович является новой фигурой. Интересно, как он изменит команду. В межсезонье красно-белые провели пять поединков. Мы помним ничейную (1:1) игру против московского «Динамо». «Спартак» проигрывал, но Чернов сравнял счёт и проявил волю, пусть потом и проиграл по пенальти. Не совсем ясна ситуация с Соболевым. Уходит ли он? Пока он выглядит так себе. К тому же взят нападающий Виллиан Жозе, как раз на позицию Соболева.

У «Оренбурга» ушёл Вера, это важный для коллектива игрок. В последний раз «Спартак» победил в Оренбурге ещё в 2020 году. После этого случились две победы хозяев и ничья в мае этого года. Даже если отбросить «Оренбург», «Спартак» имеет проблемы в выездных матчах.

Пусть «Спартак» и забивал в межсезонье, но новый тренер ещё должен выстроить игру и взаимодействия. Пока что у красно-белых не такое эффективное нападение. В этом матче есть элемент равновесия, особенно учитывая фактор домашнего поля для «Оренбурга». Поэтому игра вполне может получиться равной», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».