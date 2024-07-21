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«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 21 июля

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 21 июля
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.23.

«Оренбуржцы в прошлом сезоне добились своей главной цели — сохранили прописку в Премьер-Лиге. Для того чтобы не попасть в стыковые матчи, в последнем туре нужно было набрать хотя бы одно очко. Это и получилось: при этом играла команда Деограсии… как раз со «Спартаком»! Событийным матч не получился, а нулевая ничья оставила «Оренбург» в высшей лиге на следующий сезон. Этим летом в команде случилась большая перестройка, Лукас Вера перешёл в «Химки», а Дмитрий Воробьёв — в «Локомотив». Закончился контракт у Ренато Гойковича.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На смену им пришли Дмитрий Рыбчинский, Георгий Зотов, Саид Сахархизан, был выкуплен Хорди Томпсон. На что способна эта команда в новом сезоне — сказать сложно, болельщики рассчитывают, что результаты будут лучше, чем в том году.

«Спартак» сменил главного тренера. Теперь командой руководит человек с сумасшедшей футбольной историей — Деян Станкович. Команда так же претерпела серьёзные изменения. Вратарь Свинов перешёл в «Балтику», закончился контракт у Джикии и Мозеса, а с Классеном и Бальде было принято разорвать отношения по согласию сторон. В клуб пришёл нападающий Бетиса — Виллиан Жозе, из аренды вернулся Шамар Николсон. Обновлённая команда готовится к первой встрече в новом сезоне. В последние годы «Спартак» здорово играет в 1-м туре, к тому же ушедшие игроки не были ключевыми для красно-белых, «Оренбург» же потерял важные звенья в построении игры. Победа «Спартака», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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