«Оренбург» — «Спартак»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.15.

«В 1-м туре РПЛ сойдутся «Оренбург» и «Спартак». Оренбуржцы смогли спастись в прошлом сезоне. Это команда, которая, в общем, боролась за выживание, показывала достаточно привлекательный футбол, много владела мячом и обладала исполнителями, которые хорошо держали мяч, вели игру. Но вот ушёл Воробьёв, ушёл Вера. Это, конечно, проблема серьёзная.

Но «Оренбург» уже приучил нас к тому, что на трансферном рынке он находит игроков не особо известных, но качественных, которые в чемпионате адаптируются и футбол показывают симпатичный. Может быть, по результатам далеко не всегда хорошо получается, но смотреть на игру «Оренбурга» приятно, и гораздо приятнее, чем смотреть на игры других его конкурентов в борьбе за выживание.

Для «Спартака» это сложнейший выезд. Да, искусственное поле. И вообще, часто клуб в Оренбурге оступается. Но у «Спартака» новая история с Деяном Станковичем. Клуб, естественно, тоже усиливается. Он хочет стать чемпионом и хочет поскорее забыть прошлый сезон, в котором команда ничего не выиграла. Хотя, в общем, она имела ресурсы и имела состав, который позволял бороться за лидерство, но сезон был провальным.

Теперь пришёл Станкович. Интересно посмотреть на его идеи в лиге. В «Ференцвароше» и «Црвене Звезде» он делал чемпионами свои команды. В общем, тренер уже знает, что такое работать с командой, которая должна доминировать, которая борется за чемпионство в своём чемпионате. Я думаю, что «Спартак» для него — новая история, новая страна, новый чемпионат. Но такие задачи он уже на клубном уровне решал. Поэтому, я думаю, он к этому готов.

Сложно всегда давать прогноз на 1-й тур, когда для обеих команд это первый матч официальный. Но я рискну, возьму победу «Спартака» с коэффициентом 2.15. Мне кажется, что это, конечно, риск, учитывая, что это первый тур и, учитывая, какой это всегда сложный выезд для команды в Оренбург. Но я думаю, что Станкович может начать с победы и, в общем, «Спартак» начинает, как правило, хорошо сезон и всегда планирует борьбу за чемпионство. Может быть, и «Оренбург» красно-белые сейчас обыграют. Состав «Спартака» сильнее, и предсезонку он прошёл, как мне кажется, неплохо», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».