«Химки» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.25.

«Команды, которые пополнили класс сильнейших по итогам прошлого сезона в Первой лиге, «Химки» и «Динамо», соответственно, первое и второе места, сыграют друг с другом уже на другом уровне, в РПЛ, на «Арене Химки». Подмосковный клуб с новым тренером — Франком Артигой. «Динамо» Махачкала с Хасанби Биджиевым и руководящим составом — Шамилем Газизовым и Гаджи Муслимовичем Гаджиевым.

Посмотрел состав «Динамо» Махачкала. Очень сложно будет махачкалинцам, очень сложно. Команда в прошлом сезоне меньше всех пропустила в Первой лиге, но здесь совершенно другой уровень, другие исполнители, и за ошибки здесь наказывают куда оперативнее и быстрее, чем дивизионом ниже.

«Химки» прилично обновились не только на тренерском мостике, команду пополнили опытные футболисты — и Юсупов, и Заболотный, и Глушаков. Поэтому, мне кажется, «Химки» — фаворит этого матча. Но Махачкала может играть аккуратно в обороне. Вопрос: сможет ли она сдержать эти «Химки»? Ну, посмотрим. Там ещё и Седрик Гогуа добавился. Мне кажется, для первого матча вполне подходящий вариант – ничья. Вот не верится мне, что «Химки» прям настолько сильнее, чем махачкалинцы, которые в обороне играть умеют. Конечно, с наличием Заболотного можно что-то там придумать впереди, но попробую сыграть лобовую ничью за 3.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».