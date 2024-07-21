«Химки» — «Динамо» Махачкала: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Химок» и ТМ 3.5 за 2.80.

«Химки» и «Динамо» Махачкала сойдутся в 1-м туре РПЛ. Обе команды в прошлом сезоне ещё представляли Первую лигу. Для махачкалинцев это и вовсе первый розыгрыш Премьер-Лиги – подмосковный клуб не так давно участвовал в турнире.

«Химки» довольно уверенно завершили прошлый сезон во втором дивизионе России. Команда победила в большинстве матчей на финише, у неё была только одна неудача, как раз с махачкалинским «Динамо» (0:1). В остальных встречах подмосковный клуб выигрывал и в итоге финишировал первым с отрывом.

А вот «Динамо» как раз не лучшим образом провело концовку розыгрыша Первой лиги – коллектив потерял четыре раза очки за восемь туров, по два раза проиграл и сыграл вничью. В итоге, борьбу за первое место он проиграл, но всё равно финишировал вторым, немного оторвавшись от «Акрона».

Летом они провели почти одинаковое количество товарищеских матчей, в которых не так часто выигрывали. «Динамо» и вовсе за четыре встречи ни разу не побеждало. Хотя соперники у него были сложные – в том числе «Краснодар» (0:2) и «Ростов» (1:3). У «Химок» же был только один противник из РПЛ – «Крылья Советов», с которыми они сыграли вничью 2:2.

Я думаю, «Динамо» Махачкала дома и на выезде – две разные команды. На своём поле команда будет очень уверенно выступать, до последнего бороться. Но в гостях труднее обычно играть. Примерно то же самое можно сказать и про «Химки», но у них опыта всё-таки больше.

Прямо очевидного фаворита тут не вижу. Но всё же из-за преимущества домашнего поля всё-таки поставлю на победу «Химок». Но не думаю, что игра будет результативной. Ставлю на выигрыш «Химок» и на тотал меньше 3.5», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».