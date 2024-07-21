«Химки» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 21 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Химок» за 2.29.

«Матч, который ещё год назад мы могли лицезреть в первом дивизионе, на этот раз случится в РПЛ. Химчане устроили глобальную перестройку, основная её часть случилась на тренерской скамье. Вместо Андрея Талалаева руководить командой будет Франк Артига, до этого тренировавший футбольный клуб «Родина». При нём уже началась серьёзная перестройка команды. Ушли Митрюшкин, Скворцов, Андраде, Гааге, Нетфуллин и Корян. На вход проследовали Кокарев, Ориньо, Филин, Анджелкович, Гогуа, Юсупов, Мирзов, Глушаков, Вера и Антон Заболотный.

Махачкалинцы решили войти в новый сезон без кардинальных изменений, команду покинули три человека: Ибрагимов, Абдурагимов и Гошев. Пришло четверо: Кирш, Пальцев, Котин и Ангбан. Руководить командой продолжит Хасанби Биджиев, президент клуба — легендарный Гаджи Гаджиев.

В минувшем сезоне команды в очных встречах одержали по одной домашней победой с одинаковым счётом: 1:0. Как будет на этот раз, сказать сложно. «Химки» представляют нам совершенно новую команду, от которой пока и близко не ясно, чего ждать. С учётом того, что встреча пройдёт в Подмосковье, предположу, что по старой традиции сильнее окажутся химчане. Победа «Химок», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».