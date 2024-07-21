«Ахмат» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ в Грозном

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«В 1-м туре чемпионата России пройдёт встреча «Ахмата» и «Краснодара». Кажется, что фаворит тут ясен. Только одна команда из этой пары в прошлом розыгрыше боролась за чемпионство. С другой стороны, коллектив из Грозного я бы так легко со счетов не сбрасывал.

Да, «Краснодар» явно может записать прошедший сезон в свой актив. Всё-таки сложно вспомнить, когда бы команда так долго претендовала на победу в Премьер-Лиге. Да и под финиш сезона шансы у «быков» определённые были. Итоговое место подопечных Мусаева – второе. И тут они могут винить только сами себя. «Зенит» позволял себя опережать, но краснодарцы совершали ошибки.

Сейчас же не так просто сказать, в какой форме находится коллектив, особенно с учётом ухода нескольких игроков основы, включая Сафонова. Да, в товарищеских матчах «Краснодар» смотрелся неплохо, выигрывал. Но такое ощущение, что затем в Суперкубке мы увидели реальное положение дел. Просто ужасная игра от команды Мусаева, четыре заслуженных пропущенных мяча. Но хотя бы дважды сумел клуб ответить, и на том спасибо – 2:4 в итоге.

«Ахмат» же довольно уверенно завершил прошлый сезон. В целом в розыгрыше Премьер-Лиги у грозненцев были разные периоды. Но вот под конец команда выдала серию побед, благодаря чему и сохранила прописку в турнире. Да, в последних двух турах «Ахмат» проиграл «Зениту» и «Факелу», но на ситуацию в таблице это сильно не повлияло.

Летом команда из Грозного тоже неплохо провела предсезонку – в четырёх товарищеских матчах не уступала. Были и сложные соперники у «Ахмата» за этот период – 3:0 с «Динамо» и 2:2 с ЦСКА. Но особого акцента на эти встречи я бы не стал делать. Сейчас стартует сезон, ставки совсем другие, все начинают серьёзно подходить к делу, футболисты приходят в форму.

Да, на бумаге тут «Краснодар» — фаворит. Но, я думаю, в Грозном ему будет тяжело, особенно с тем футболом, что мы увидели в Суперкубке. Так что рискну и поставлю тут на счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».