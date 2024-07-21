«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

«Новый сезон «Ахмат» и «Краснодар» начинают матчем в Грозном. Понятно, что у местной команды планы на новый сезон намного более амбициозные, чем на предыдущий. Тогда пришлось практически до последнего тура бороться за выживание. Естественно, руководство команды не хочет, чтобы в этом сезоне клуб оказался в подобном положении. Поэтому во всех домашних матчах мотивация «Ахмата» будет запредельной. И даже в игре против «Краснодара» уже нужно показывать себя. Для того чтобы набрать очки против команды Мурада Мусаева, «Ахмату» необходимо сыграть максимально внимательно в обороне, потому что «Краснодар» в этом сезоне должен стать намного более атакующей версией самого себя в сравнении с прошлым сезоном, когда клуб к началу готовил тренер Владимир Ивич.

У «Краснодара» есть определённые изменения в составе, они достаточно масштабные. Есть целая группа футболистов, которая принимала участие в Копа Америка. Тот же Джон Кордоба играл в финальном матче против Аргентины. Поэтому, наверное, снова в стартовом составе на поле появится Фёдор Смолов, вернувшийся в «Краснодар». И в целом кажется, что этот «Краснодар» будет дарить болельщикам намного больше эмоций. Но получится ли создать много в выездном матче с грозненским «Ахматом»? Обычно там всем играть тяжело. Я думаю, что в этой встрече мы не увидим большого количества моментов и, как следствие, голов. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».