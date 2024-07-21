«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Алексея Гасилина на игру РПЛ 21 июля

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.66.

«Хозяева всегда дома играют хорошо, плюс это первый тур, и для такой команды, как «Ахмат», начать чемпионат нужно аккуратно и надёжно. Но в гостях «Краснодар», который мы видели в Суперкубке. Если первый тайм был провальным и команда проиграла его (0:3), то во втором мы увидели тех «бычков», которые бились за чемпионство. Очень хорошо сыграл Кривцов.

Да и в целом центр полузащиты Черников — Кривцов — Сперцян выглядит хорошо. Добавьте туда ребят, которые приедут с Копа Америка, они будут в форме и тонусе, главное – чтобы не уставшие. Кордоба сейчас топ. Сильнее его не припомню, не знаю, как с желанием, но то, что он показывал на Копе, было блистательно. Есть и Смолов, который забил в матче за Суперкубок. Так что ожидать хороший футбол от команды Мусаева мы обязаны. Присмотритесь первую игру к двум командам, сильно не рискуйте. Моя ставка — нулевая фора на гостей», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».