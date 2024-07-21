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«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч 1-го тура чемпионата России

«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч 1-го тура чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.72.

«Грозненцы здорово провели вторую часть прошлого сезона. Зимой команда была одним из претендентов на вылет, но несколько побед подряд обезопасили команду Магомеда Адиева. Закончил своё выступление «Ахмат» на 10-й строчке и летом пока обходится без серьёзных изменений. Покинули команду Артём Тимофеев, он перешёл в «Локомотив», а также Семёнов, Конате и Ильин, у них закончились контракты. Из «Зенита» был выкуплен Арсен Адамов, полузащитник Мауро Луна Диале пришёл из «Унион Санта-Фе», а Александр Жиров присоединился к клубу на правах свободного агента.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» в прошлом сезоне претендовал на победу в чемпионате, но поздний гол из Санкт-Петербурга лишил команду Мурада Мусаева возможности побороться за золото. В итоге лишь второе место, которое стало для «быков» лучшим достижением за всю их историю. Свой сезон «Краснодар» открыл игрой в Суперкубке. Там добраться до победы также не получилось. «Зенит» был сильнее, поражение 2:4. В новом сезоне придётся обойтись без Кади, Хуниора Алонсо и Матвея Сафонова, их заменили ветераны — Дюпин, Смолов и Газинский, а также молодые — Диего Коста и Данила Козлов. «Краснодар» лишился многих лидеров в преддверии нового сезона, «Ахмат» же, возможно, даже смог укрепиться. В любом случае просто команде Мусаева в гостях не будет, тем более они давно дома не побеждали «Ахмат». Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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