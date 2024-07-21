«Сочи» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Сочи» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.38.

«Сочинцы провалили прошлый сезон, по-другому сказать невозможно. Команда из Краснодарского края ещё до зимней паузы, казалось, распрощалась с Премьер-Лигой. Не помогли и тренерские перестановки, сезон «Сочи» начинал с Хохловым, затем был Точилин, но в весну команда вошла с испанским специалистом Робертом Морено. При нём игра стала выглядеть получше, даже пришли неплохие результаты, но этого не хватило – «Сочи» вылетел, заняв последнюю строчку. При этом Морено остался в команде, но в 1-м туре команде это не помогло. Сочинцы гостили в Екатеринбурге и уступили там 0:2 другому неудачнику прошлого сезона РПЛ – «Уралу».

«Балтика» спустя много лет вернулась в прошлом сезоне в элиту нашего футбола, но закрепиться там не удалось, итоговое 15-е место и понижение в классе. Калининградцы вылетели из Премьер-Лиги, но при этом здорово пошумели в Кубке России, где дошли до финала, попутно выбив «Локомотив» и «Спартак». В решающем мате минут за 15 до конца даже вели, но «Зенит» оказался сильнее.

В 1-м туре в лучшей лиге мира «Родина» и «Балтика» выдали закрытый, равный матч с минимумом моментов и большим количеством фолов, а итогом стали 0:0. Нас ждёт встреча двух главных неудачников прошлого сезона в РПЛ. И «Сочи», и «Балтика» покинули элитный дивизион напрямую. Но при этом обе команды неудачно стартовали в Первой лиге и терять очки ещё раз на старте вряд ли хотят. Думаю, матч получится упорным и завершится «дружбой», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».