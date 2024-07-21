«Оренбург» — «Спартак»: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу РПЛ!

21 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Судя по всему, «Спартаку» будет очень тяжело в Оренбурге. Конечно, вы можете заметить, что команда сменила тренера и произвела точечные улучшения. И будете правы. Во-первых, приход Деяна Станковича должен как минимум взбодрить команду после Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

Станкович имеет неплохой опыт работы, в том числе негативный — с итальянской «Сампдорией». Это может быть полезно. К слову, сербский специалист уже внёс кое-какие изменения в игру красно-белых. А именно подкрутил стандартные положения. Это может спасти на искусственном оренбургском поле.

Кроме того, против «Спартака» будет играть отсутствие Квинси Промеса. Потеря нидерландца уже стала для клуба ключевой. Александр Соболев забуксовал, забив в прошлом сезоне всего пять мячей. Бонгонда и Хлусевич были полезны, но на роль голеадоров-спасителей всё же не тянут.

Плюсуйте сюда то, что «Оренбург» сохранил на посту главного тренера Давида Деограсию и выделил деньги на усиление. В летнее трансферное окно были подписаны пара южноамериканских игроков, а также несколько защитников с российским паспортом. На своём поле оренбуржцы наверняка захотят начать сезон с приятной ноты.

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