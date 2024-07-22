«Пари НН» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

22 июля в Нижнем Новгороде состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Рубин». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение футболистам «Рубина»: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей. Успех нижегородцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 1.43. Гол в исполнении «Рубина» доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.97.