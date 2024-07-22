«Пари НН» — «Рубин»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

Финальный отрезок минувшего сезона выдался для клуба из Нижнего Новгорода очень тяжёлым. Он чуть не вылетел в Первую лигу. Нижегородцы не выиграли ни одного из 10 последних матчей в первенстве и в стыках с трудом обыграли тульский «Арсенал». В первом переходном матче уступили со счётом 1:2, а во втором победили — 2:0.

У Казани сезон прошёл куда спокойнее. Перемен в тренерском штабе не произошло. Да и зачем что-то менять? Благодаря стараниям Рашида Рахимова «Рубин» закончил минувший розыгрыш РПЛ на восьмой строчке в турнирной таблице. Это успех, если учитывать, что в позапрошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге.

Казанцы стали неудобным соперником для любой команды РПЛ. Рашид Рахимов грамотно выстроил игру в обороне и довёл самоотдачу до очень высокой планки. Будьте уверены, на сборах футболисты «Рубина» весьма усердно работали и готовились к новому сезону.

Рахимов всегда предлагает очень высокие нагрузки. Это влечёт большое количество микротравм, но зато потом команда держит отменную концентрацию и скорость — как в матчах РПЛ, так и на сборах. Летом казанцы провели четыре контрольные встречи, в которых победили «КАМАЗ» (2:1), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), обыграли «Енисей» (3:1) и «Локомотив» (4:3).

Складывается впечатление, что «Рубин» готов к новому сезону чемпионата России лучше, чем «Пари НН». Ему не потребовалось так много времени тратить на адаптацию новичков. Заключить пари на то, что казанцы не проиграют нижегородцам и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.