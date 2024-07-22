«Ротор» — «Торпедо»: коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги

22 июля в Волгограде состоится матч 2-го тура Первой лиги «Ротор» — «Торпедо». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение футболистам «Торпедо»: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2370 рублей.

Победа волгоградцев оценена экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.22.