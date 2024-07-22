«Ротор» — «Торпедо»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» победит за 2.37.

Прошлый сезон сложился для москвичей неудачно, но они начали нащупывать почву под ногами после назначения на должность опытного Олега Кононова зимой.

Чёрно-белые проиграли только одну из девяти последних встреч в Первой лиге. Летом Кононов получил в подспорье много качественных футболистов. Не обошлось, конечно, и без ухода некоторых важных игроков, но автозаводцы больше приобрели, чем потеряли.

У Кононова быстро получилось приучить новичков к командной культуре «Торпедо» и ритму Первой лиги. В матче 1-го тура чёрно-белые разгромили «СКА-Хабаровск» (4:0). Автором четвёртого забитого мяча стал взятый у московского «Спартака» в аренду Виталий Шитов.

Заключить пари на победу чёрно-белых можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. У «Ротора» есть некоторое преимущество в виде поддержки родных трибун. Он наверняка приложит все силы, чтобы навязать борьбу автозаводцам.

Однако волгоградцы уже потратили немало сил во встрече с «Шинником». Выступавшие в позапрошлом сезоне в РПЛ москвичи обыграли «СКА-Хабаровск» непринуждённо. У них больше энергии и значительно лучше комплектация состава. Бояринцева ждёт поражение во встрече с бывшей командой.