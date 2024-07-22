«Пари НН» — «Рубин»: букмекеры предсказали точный счёт матча РПЛ

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22 июля в Нижнем Новгороде состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Рубин». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение футболистам «Рубина»: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей. Успех нижегородцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 1.43. Гол в исполнении «Рубина» доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.97.

Самый вероятный исход встречи — ничья 1:1 (5.70). Победа «Рубина» со счётом 1:0 идёт за 6.40, на 1:0 в пользу «Пари НН» дают 7.30.

Чуть ниже оценивается вероятность нулевой ничьей (8.30) и победы «Рубина» 2:1 (9.90).