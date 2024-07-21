«Оренбург» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

«Спартак» сменил тренера и произвёл точечные улучшения. Во-первых, приход Деяна Станковича должен как минимум взбодрить команду после Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Сербский специалист уже внёс кое-какие изменения в игру красно-белых. А именно подкрутил стандартные положения. Это может спасти на искусственном оренбургском поле. Второй момент заключается в трансфере Виллиана Жозе. Бразилец попылил в «Реале Сосьедад» и «Бетисе», так что имеет класс и умеет играть против крепких соперников.

«Оренбург» сохранил на посту главного тренера Давида Деограсию и выделил деньги на усиление. В летнее трансферное окно были подписаны пара южноамериканских игроков, а также несколько защитников с российским паспортом. На своём поле оренбуржцы наверняка захотят начать сезон с приятной ноты.

Не забываем и про искусственное поле, которое обязательно внесёт свою лепту в результат. Три прошлых выезда на «Газовик» «Спартак» провалил: дважды проиграл и не забил ни одного мяча. Вполне вероятно, что провалит и предстоящий. Победу хозяев ждать рискованно, а вот тотал меньше 2.5 мяча — легко. Коэффициент на этот исход — 2.10.