Букмекеры предсказали точный счёт матча «Ахмат» — «Краснодар»

21 июля в Грозном состоится матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.26. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Прямую трансляцию игры «Ахмат» — «Краснодар» можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол грозненцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.10). На победу «Краснодара» со счётом 1:0 дают 9.20, а на точный счёт 2:1 в пользу «быков» — 9.40.

Ставки на победу «Ахмата» со счётом 1:0 принимаются с коэффициентом 9.70.