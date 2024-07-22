«Пари НН» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч 22 июля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» победит за 2.60.

Финальный отрезок минувшего сезона выдался для «Пари НН» тяжёлым. Он чуть не вылетел в Первую лигу. Нижегородцы не выиграли ни 1 из 10 последних матчей в первенстве и в стыках с трудом победили тульский «Арсенал». Во время предсезонной подготовки никакой матч не выделялся. Были выбраны слабые соперники.

«Рубин» закончил минувший розыгрыш РПЛ на восьмой строчке в турнирной таблице. Это полноценный успех, если учитывать, что в позапрошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге. Казанцы стали неудобным соперником для любой команды РПЛ. Рашид Рахимов грамотно выстроил игру в обороне и довёл самоотдачу до очень высокой планки.

Летом казанцы провели четыре контрольные встречи, в которых победили «КАМАЗ» (2:1), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), обыграли «Енисей» (3:1) и «Локомотив» (4:3). «Рубину» пора взять реванш за поражения в четырёх очных встречах с «Пари НН» подряд. На данном этапе, кажется, это возможно. Ставки на победу казанцев принимают за 2.60.