«Будё-Глимт» — РФШ: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

23 июля на стадионе «Аспмюра» в Норвегии состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ. Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1370 рублей.

Успех команды из Риги оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» — РФШ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.