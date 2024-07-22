«Пари НН» — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.30.

«Пари НН» и «Рубин» сыграют в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Примерно равная игра нас ждёт, думаю. Это только старт сезона – все команды готовы и свежи. Казанцам будет трудно в этом выезде.

Да, «Пари НН» был очень близок к полному провалу в прошлом розыгрыше РПЛ. После зимней паузы подопечные Юрана не сумели вернуться в боевом состоянии и начали почти только проигрывать, из-за чего руководство сменило главного тренера. В итоге нижегородцы боролись за сохранение прописки в Премьер-Лиге в стыковых матчах с тульским «Арсеналом». И там, конечно, тяжело пришлось коллективу, понижение в классе было близко, но итог – победа в двух матчах с общим счётом 3:2.

А вот «Рубин» показал противоположные результаты во второй половине сезона, чаще набирал очки и редко проигрывал. Хотя на старте сезона проблемы у коллектива тоже возникали. Но финишировать подопечные Рахимова смогли аж в середине таблицы, на восьмой строчке. От «Ростова» с седьмой позиции казанцы отстали всего на балл.

Летом команды провели почти одинаковое количество товарищеских матчей, в большинстве из которых они выигрывали. Впрочем, это были подготовительные игры, на которых акцент делать не стоит, думаю. «Пари НН» также закупил молодых игроков во все линии. «Рубин» же пока был не столь активен на трансферном рынке. У него пришло несколько игроков свободными агентами.

Я думаю, тут шансы на успех у противников примерно равны. Да, «Пари НН» чуть было не вылетел из турнира в прошлом сезоне. Но с тех пор прошло несколько месяцев. Команда у нижегородцев всё-таки определённый уровень имеет, она сейчас явно будет готова к сильному старту сезона. «Рубин» уже в трёх очных матчах подряд не может одержать победу. Не думаю, что и сейчас это ему удастся сделать, тем более на выезде. Ставлю на ничью тут с коэффициентом 3.30», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».