«Будё-Глимт» — РФШ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ.

Ставка: победа «Будё-Глимт» всухую за 2.35.

Подопечные Хьетиля Кнутсена выиграли три из четырёх последних розыгрышей чемпионата Норвегии и лидируют в текущем. За много лет работы тренер создал очень хорошо функционирующий механизм. Команда показывает зрелищный интересный футбол, насыщенный тренерской мыслью.

У «молнии» ограничены ресурсы, но это никак не мешает ей обыгрывать даже очень сильных соперников. Помогает Хьетилю Кнутсену делать результат российский голкипер Никита Хайкин. В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии он принял участие во всех 16 встречах, в которых пропустил только 13 мячей.

Лучше раскрывается талант Никиты во встречах с сильными соперниками. Последние несколько лет ему часто мешали выступить на международной арене в полную силу травмы. В текущем сезоне 29-летний вратарь набрал отличную форму и готов напомнить, чем он так хорош.

РФШ тоже становится завсегдатаем евротурниров. В прошлом сезоне клуб из Риги не сумел пробраться дальше второго квалификационного раунда Лиги конференций. Текущий розыгрыш турнира начался для него удачно. Дважды РФШ разгромила «Ларн» (3:0 и 4:0). С трудом верится, что ей удастся пробраться дальше.

Летом РФШ неплохо усилилась, приобретя ряд интересных легионеров. Но не так важно количество резервов, как рисунок игры. У «Будё-Глимт» он значительно лучше. Помнится, Хьетилю Кнутсену удавалось перехитрить даже такого опытного тренера, как Жозе Моуринью.

Поставить на то, что «Будё-Глимт» в предстоящем матче победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. У «молнии» будет 12-й игрок. Поддержка родных трибун дарует чувство неуязвимости.