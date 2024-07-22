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«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Алексея Гасилина на матч 1-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Алексея Гасилина на матч 1-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: гол в первом тайме за 1.47.

«Пари НН» чудом остался в прошлом сезоне в элитном дивизионе. Мы помним, какой ужасный отрезок выдала команда, и даже новый тренер ничего не смог привнести. Коллектив из Нижнего пропускал от всех очень много, практически не играл в футбол. На то были причины, мало времени, чтобы узнать команду, было у коуча. Сейчас это время было, и о работе Илича надо судить по первым играм, но, поверьте, сильно там ничего не поменяется. По товарищеским играм тяжело что-то сказать. Выиграли последние две игры со счётом 1:0, но уровень соперников был не самый высокий.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'    

«Рубин» выглядит, на мой взгляд, точно целостнее. Команда сохранила костяк, тренера и играла с более классными соперниками в период межсезонья. Сыграла 2:2 с «КС», со счётом 3:1 победила «Енисей» из Первой лиги, а в последней игре выиграла у «Локомотива» (4:3). Думаю, выезд будет непростым в любом случае, но «Рубин» для меня фаворит. Первый матч надо посмотреть, думаю, «Рубин» точно забьёт, но вряд ли, что обязательно выиграет. Однако по товарищеским играм понятно, что команда и забивает много, и пропускает, да и готовность у футболистов сейчас 80%. Так что ошибки мы тоже можем ожидать, волнение от старта. Я бы взял первый тайм больше 0.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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