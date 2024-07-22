«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Владимира Гучека на игру РПЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.55.

«Минувший сезон «Пари НН» никак не может занести себе в актив. 13-е итоговое место и, как результат, команда оказалась в стыках, где встретилась с тульским «Арсеналом» за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По итогам переходных матчей нижегородский клуб всё же сумел сохранить прописку в РПЛ. Благодаря этому сохранил место главного тренера Саша Илич.

Правда, в межсезонье команда потеряла основного вратаря Артура Нигматуллина, который отныне будет защищать ворота «Рубина». Если говорить про приобретения, то из заметных фигур состав пополнили легионеры-балканцы Тичич и Ожегович, а также израильтянин Глейзер.

Прошлый сезон «Рубин» завершил на восьмом месте! Результат очень хороший, особенно если учесть, что «Рубин» только-только вернулся в Премьер-Лигу. Былые заслуги в расчёт не принимаются — это история с чистого листа! Поэтому место в середине турнирной таблицы — безусловный успех. В этом есть и большая заслуга главного тренера Рашида Рахимова. Команды, под его началом, как правило, хорошо готовы тактически и физически, что зачастую и позволяет решать поставленные задачи. Это и было сделано. Более того, «Рубин» план перевыполнил! Пожалуй, основное, что требовалось от команды после возвращения, — это остаться в элите. Но, опять же, на второй год вряд ли кого-то в руководстве может устроить условное восьмое место и тем более борьба за выживание. Там будут ждать прогресса! Внутри команды это прекрасно понимают.

С физической готовностью у «Рубина» никаких проблем не будет, что должно обеспечить команде хороший вкат в новый чемпионат! А вот для более стабильного выступления в сезоне «Рубину» однозначно необходимо качественное усиление состава. Пока в этом плане греметь казанцам не удаётся! В прошлом чемпионате «Пари НН» дважды обыграл «Рубин». Об этом хорошо помнят в стане «Рубина». Думаю, продолжения победной серии не последует! Ставка: победа «Рубина», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».