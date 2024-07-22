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«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1-го тура РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.27.

«Нижегородцы с огромным трудом остались в элите российского футбола, по итогам прошлого сезона они заняли место в стыковых матчах и за право остаться в РПЛ играли с тульским «Арсеналом». Сохранить прописку в высшем дивизионе удалось.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Летом клуб значительно усилился, пришли вратарь Никита Медведев, универсальный игрок Станислав Магкеев, был выкуплен Никита Ермаков. Кроме того, пришли словенец Тичич и израильтянин Глазер. Покинули команду Стоцкий, Нигматуллин и Константин Кучаев.

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова здорово провёл прошлый сезон и занял восьмое место, лишь на одно очко уступив «Ростову», при этом летом команда решила резко перестроить свой состав. Казань покинули 12 человек, в том числе Дюпин, Мартынович, Рыбус, Йевтич, Ранджелович и Мусаев. На вход проследовали Нигматуллин, Ставер и Юкич. Из аренды вернулись Фамейе и Лисакович. После глобальной перестройки сложно предположить, чего нам ждать от команд, но предположу, что и те и другие будут в первых турах играть осторожно. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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