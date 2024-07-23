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Букмекеры оценили шансы «Карабаха» выйти в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан). Начало игры — в 19:00 мск.

Аналитики считают фаворитами гостей: поставить на победу «Карабаха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1300 рублей. Успех «Линкольна» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Букмекеры считают, что матч «Линкольн» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

На проход «Карабаха» в следующую стадию дают 1.02 (95%), итоговый успех «Линкольна» оценён в 17.0 (5%).