«Линкольн» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах».

Ставка: победа «Карабаха» + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

«Линкольн» с большим трудом преодолел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. У него возникли проблемы с мальтийским «Хамрун Спартанс», но характер позволил пройти дальше. Однако, помимо желания, у «чертей» абсолютно ничего нет. Они — один из главных аутсайдеров квалификации.

«Карабах» — совсем другое дело. В прошлом сезоне он уверенно обыграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов как раз «Линкольн» (2:1 и 4:0). Затем он досадно уступил «Ракуву» (2:3 и 1:1), но весьма неплохо пошумел в Лиге Европы — добрался до 1/8 финала. Дальше их не пустил «Байер» (2:2 и 2:3).

Гурбан Гурбанов — маэстро остроатакующего футбола. По итогам минувшего сезона его подопечные выиграли чемпионат Азербайджана. В 36 встречах первенства они забили 97 мячей. Как выяснилось, радовать результативностью «скакуны» умеют не только на внутренней, но и на международной арене в матчах с очень сильными соперниками.

В межсезонье «Карабах» точечно усилился и весьма добротно провёл сборы. В трёх последних контрольных встречах он сначала победил «Викторию Пльзень» (2:1) и «Славен» (1:0), а затем разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:2).

Заключить пари на победу «Карабаха» в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. История очных встреч насчитывает всего два матча, и оба ознаменовались данным исходом. Поддержка болельщиков «чертей» не спасёт.