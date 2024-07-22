«Ротор» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо».

Ставка: ничья за 3.02.

«Волгоградский «Ротор», гремевший в нашем чемпионате в девяностые и пару раз бывший в шаге от завоевания титула, переживает не самые лучшие времена. Хотя в сезоне 2020/2021 волгоградцы возвращались в элиту нашего футбола, но команда сразу же вылетела, а год спустя покинула и второй по силе дивизион. И вот спустя два сезона «Ротор», обыграв в стыковых матчах «Новосибирск», вернулся в Первую лигу. И вернулся здорово, в 1-м туре волгоградцы добыли победу в Ярославле, переиграв «Шинник» 1:0.

Многострадальное «Торпедо», вылетев в 2006 году из Премьер-лиги, никак не вернется туда всерьёз и надолго. Да, в 2014 и 2022 году черно-белые возвращались в элиту, но лишь для того, чтобы год спустя вылететь вновь. После ухода Сергея Петренко в том же 2006 году лишь Колыванов смог продержаться на должности главного тренера два сезона, остальные покидали команду быстрее. Вот и в прошлом сезоне «Торпедо» начинало при одном специалисте, дальше был другой, а завершали сезон с третьим. Им стал Олег Кононов, а финишировали автозаводцы на 10-й строчке.

При этом в новом сезоне чёрно-белые стартовали уверенно, победив «СКА-Хабаровск» 4:0. Нас ждёт встреча двух именитых команд, «Ротор» шумел в девяностые, и на его игры по-прежнему приходят болельщики, средняя посещаемость в прошлом сезоне больше 10 000 человек, а там была даже не Первая лига. «Торпедо» трижды побеждало в чемпионате СССР. Обе команды переживают смутные времена, при этом их поклонники жаждут возвращения в элиту и не на один сезон. Кажется, что и «Ротор», и «Торпедо» будут играть на победу, а в таких случаях нередко бывает «мир» — ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».