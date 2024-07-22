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Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть Кубок России

Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть Кубок России
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Московский «Спартак» неудачно стартовал в первенстве РПЛ. Команда Деяна Станковича проиграла «Оренбургу» на выезде — 0:2.

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У спартаковцев были моменты, чтобы поразить ворота соперника, но и хозяева, помимо двух голов, ещё не раз могли забить Александру Максименко.

Несмотря на провал на старте, чемпионата, букмекеры по-прежнему считают «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в Кубке России. Шансы красно-белых выиграть трофей оценили коэффициентом 7.00.

Это немного выше, чем вероятность итогового успеха ЦСКА, «Динамо» или «Локомотива». На любую из этих команд можно сделать ставку за 8.00. Явным фаворитом Кубка остаётся «Зенит», на команду Сергея Семака предлагают коэффициент 3.20.

Матчи Пути РПЛ Кубка России стартуют 30 июля.

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