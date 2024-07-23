«Лугано» — «Фенербахче»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

23 июля на стадионе «ди Корнаредо» в Швейцарии состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

Эксперты считают фаворитами турецкий клуб: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех команды из Швейцарии оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Лугано» — «Фенербахче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.