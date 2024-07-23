«Лугано» — «Фенербахче»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче».

Ставка: победа «Фенербахче» за 1.90.

В прошлом сезоне «Лугано» крайне неудачно выступил на международной арене. Из Лиги Европы он вылетел сразу же, дважды уступив «Юниону» (0:2 и 0:1). В Лиге конференций «белым» тоже не удалось задержаться надолго. Они потерпели четыре поражения, сыграли вничью с «Будё-Глимт» (0:0) и не без везения победили «Бешикташ» (3:2).

«Жёлтые канарейки» добрались до 1/4 финала Лиги конференций и навязали очень упорную борьбу будущему победителю турнира — «Олимпиакосу». Первый матч они проиграли со счётом 2:3, а в ответном довели дело до серии послематчевых пенальти, в которой соперник оказался удачливее.

«Фенербахче» не первый год успешно выступает как на внутренней, так и на международной аренах. У него отличная комплектация состава. Сразу пять футболистов «жёлтых канареек» были вызваны в расположение национальной команды на Евро-2024. Не без их стараний сборная добралась до 1/4 финала, в которой уступила Нидерландам (1:2).

А ведь в составе «Фенербахче» есть ещё уйма топовых легионеров — Эдин Джеко и Душан Тадич, основной голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, а также несколько игравших некогда в РПЛ футболистов — Родриго Бекао и Себастьян Шиманьски.

Летом «Фенербахче» ещё и обзавёлся одним из самых титулованных тренеров. Клуб возглавил Жозе Моуринью! До кучи, «жёлтые канарейки» неплохо усилили состав. Они выкупили у «Милана» Раде Крунича и защитника Чаглара Сёюнджю у мадридского «Атлетико». Ещё «Фенербахче» до конца сезона арендовал у «Аль-Ахли» экс-нападающего «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена.

К новому сезону «Фенербахче» подходит в устрашающем виде. В хорошем смысле. У него в составе много опытных футболистов, обладающих лидерскими качествами. Плюс эмоциональный всплеск от прихода Моуринью. Берём победу турок!