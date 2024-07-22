«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.88.

«Закроется тур под номером 1 понедельничным матчем в Нижнем Новгороде: «Пари НН» сыграет против «Рубина». «Пари НН» в прошлом сезоне дважды «Рубин» обыграл. И вообще, если брать матчи команд в Премьер-Лиге последнее время, то у «Пари НН» четыре победы подряд над «Рубином», очень неудобный соперник «Нижний Новгород» для казанцев. Но то была история.

Сейчас Илич остался тренером у «Нижнего Новгорода». Тоже команда прилично обновилась — с новыми некоторыми футболистами. И у «Рубина» тоже косметические изменения: добавился новый вратарь, как раз бывший игрок «Нижнего Новгорода» Нигматуллин, добавился Юкич из «Сочи», но концепция и принципы игры у Рахимова остаются те же — очень надёжная оборона, ну и впереди рассчитывает на группу атаки, на Мирлинда Даку, который со всеми помирился и снова готов делать разницу, как это было в прошлом сезоне.

Поэтому, мне кажется, на сей раз «Рубин» не должен проиграть «Нижнему Новгороду». И я сомневаюсь, что в матче будет много моментов, много забитых мячей. Мой прогноз на эту встречу — «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.88», — приводит слова Генича «РБ Спорт».